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Врач рассказала об опасности просроченных и поддельных лекарств

Врач Уланкина: просроченные лекарства могут вызывать нарушение работы органов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Некоторые лекарства сохраняют свои свойства даже спустя много месяцев по истечении срока годности. Однако известно, что определенные препараты, например, антибиотики и инсулин, со временем могут менять химический состав или терять эффективность. Об этом 17 марта «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Особенно опасно принимать просроченные препараты, которые регулируют работу сердца, нервной системы. Например, лекарства от аритмии, повышенной свертываемости крови, судорожных приступов. Если человек принял их, чтобы купировать опасное для жизни состояние, а они не сработали должным образом из-за того, что срок их годности уже истек, последствия могут быть самыми тяжелыми», — предупредила она.

Врач всё же рекомендовала следить за сроком годности препаратов, а все испорченные лекарства выбрасывать.

«В некоторых препаратах (особенно это касается жидких форм — сиропов, капель, суспензий) со временем могут размножаться бактерии. Это может негативно влиять на работу пищеварительной системы, вызывать бактериальную инфекцию глаз, носа, особенно у детей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Помимо этого, просроченные препараты могут вызывать аллергическую реакцию, отравление и даже нарушения работы сердца, почек, печени, органов зрения», — добавила Уланкина.

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По ее словам, ситуация с поддельными препаратами обстоит серьезнее: они не содержат нужного действующего вещества, а также производятся из некачественного, а иногда и вовсе токсичного сырья, с нарушением технологии производства. В таких случаях лекарства могут действовать на организм непредсказуемо, объяснила специалист.

«Подделки чаще всего встречаются среди дорогих препаратов: антибиотиков, гормональных средств, препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Отличить их от настоящих без лабораторного анализа практически невозможно, даже упаковка может выглядеть идентично», — заключила Уланкина.

Симптомы отравления также могут быть разными — от тошноты и рвоты до тяжелых неврологических нарушений: судорог, спутанности сознания, угнетения дыхания и работы сердца. Возможно повреждение почек и печени. При подозрении на интоксикацию лекарственным препаратом следует немедленно вызвать скорую помощь, а не пытаться нормализовать состояние своими силами, подчеркнула врач.

2 марта президент Общества бариатрических хирургов России, доктор медицинских наук Наталья Бордан рассказала «Известиям» о последствиях бесконтрольного приема таблеток для похудения. Среди возможных последствий — расстройства пищеварения, резкие колебания уровня сахара в крови, обезвоживание, тошнота, а при длительном применении — гормональные сбои и нарушение обмена веществ. Помимо основных последствий, это может также касаться и эстетических аспектов: обвисание кожи, потеря тонуса, что особенно актуально при резкой потере веса, рассказала врач.

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