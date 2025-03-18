Парагвай заявил о готовности удвоить поставки мяса в РФ

Парагвай заинтересован в нормализации двусторонних торгово-экономических отношений с РФ и может удвоить поставки своего мяса в Россию. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Писарев.

«Мы получаем сигналы от парагвайских производителей об их заинтересованности в возвращении к прежним объемам поставок. Возможности у Парагвая в этом плане большие. Как нас заверяли местные сельхозпроизводители, в случае заинтересованности России они готовы быстро нарастить производство и удвоить поставки мяса. Кстати, Парагвай входит в десятку крупнейших экспортеров мяса в мире, и это дружественная России страна, что немаловажно», — сказал посол.

Ранее в посольстве Парагвая в России «Известиям» сообщили, что для изучения возможности усиления сотрудничества в Россию направится делегация парагвайской санитарной службы (SENACSA). Также возможен визит парагвайских бизнесменов из отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Писарева «Известиям»:

«В Парагвае есть большой интерес к БРИКС»