Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской провинции Ходейда

Армия США нанесла удар по городу Ходейда в Йемене. Об этом 17 марта сообщил телеканал Al Masirah.

«Американская агрессия направлена на район Аль-Арадж», — сказано в Telegram-канале издания.

Накануне сообщалось, что число жертв в результате американских ударов по Йемену увеличилось до 31, еще более 100 человек получили ранения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене.