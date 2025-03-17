В Белом доме указали на приближение к миру на Украине

Россия и США как никогда близки к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 17 марта заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя предстоящий разговор лидера США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Трансляция выступления велась на сайте американской администрации.

«Я не буду опережать эти переговоры, но могу сказать, что мы находимся в десяти ярдах от достижения мира, и мы никогда не были так близки к мирному соглашению, как в этот момент. И президент [Трамп], как вы знаете, полон решимости добиться этого», — сказала пресс-секретарь.

Также, по словам Левитт, представители Соединенных Штатов и Украины обсуждали вопрос уступок Киевом территорий в ходе урегулирования.

«Это было частью обсуждения между командой президента и украинцами. Что касается того, где будут проходить эти линии или каких-либо конкретных подробностей, — я не собираюсь обсуждать это с этой трибуны», — подчеркнула представитель Белого дома.

Американский лидер ранее в этот день заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что подготовка к телефонному разговору глав государств идет по темам повестки дня. Он уточнил, что главным образом будет обсужден вопрос украинского урегулирования.