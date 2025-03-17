Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Средства ПВО сбили пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников ВСУ
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Песков заявил о подготовке к разговору Путина и Трампа по темам повестки дня

0
EN
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Подготовка к телефонному разговору президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа идет по темам повестки дня. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином [спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом, и были <...> в Стамбуле переговоры», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Он уточнил, что главным образом будет обсужден вопрос украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента добавил, что подобные контакты, как разговор Трампа и Путина, могут согласовываться очень быстро.

«Есть нюансы»: Путин предложил обсудить ряд вопросов перед разговором о перемирии на Украине
Смогут ли в Соединенных Штатах найти ответы для российской стороны

Американский лидер 17 марта заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, в свою очередь, отметил, что телефонные переговоры президентов США и РФ охватят широкий круг вопросов, а не только проблемы украинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025