Песков заявил о подготовке к разговору Путина и Трампа по темам повестки дня
Подготовка к телефонному разговору президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа идет по темам повестки дня. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином [спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом, и были <...> в Стамбуле переговоры», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Он уточнил, что главным образом будет обсужден вопрос украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента добавил, что подобные контакты, как разговор Трампа и Путина, могут согласовываться очень быстро.
Американский лидер 17 марта заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, в свою очередь, отметил, что телефонные переговоры президентов США и РФ охватят широкий круг вопросов, а не только проблемы украинского конфликта.