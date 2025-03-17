Внебиржевой курс доллара опустился ниже 82 рублей

Внебиржевой курс доллара на международном рынке Forex вечером 17 марта опустился ниже 82 рублей. Это произошло впервые с лета 2024 года, свидетельствуют данные портала Investing.com.

По информации на 18:53 мск, курс доллара упал на 3,49 рубля относительно предыдущего закрытия — до 81,91 рубля. При этом официально установленный Центральным банком (ЦБ) курс доллара на 17 марта составлял 85,57 рубля.

Центральный банк России 12 марта понизил официальный курс доллара сразу на 1,82 рубля — тогда он опускался до 86,57 рубля.

Ранее в этот день партнер Capital Lab Евгений Шатов и ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отметили, что рубль продолжает укрепляться, достигнув минимальных значений по отношению к доллару с июня 2024 года. По мнению специалистов, укрепление рубля объясняется избыточным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров.