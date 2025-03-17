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Эксперты рассказали об основных причинах укрепления рубля к доллару

Эксперт Шатов: до конца марта доллар может торговаться в диапазоне 82–89 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Рубль продолжает укрепляться, достигнув минимальных значений по отношению к доллару с июня 2024 года. Такая динамика связана с рядом факторов, включая сезонное снижение спроса на валюту. Таким мнением в беседе с «Известиями» 17 марта поделились партнер Capital Lab Евгений Шатов и ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По мнению специалистов, укрепление рубля объясняется избыточным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров.

«Рынок ожидает, что Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%, что поддерживает привлекательность рублевых сбережений и снижает спрос на валюту. До конца марта доллар может торговаться в диапазоне 82–89 рублей», — объяснил Шатов.

Дополнительную поддержку рублю оказывают сезонно низкий спрос на иностранную валюту в I квартале года и продажи юаней в рамках бюджетного правила. На следующей неделе рубль также получит импульс от налогового периода, когда экспортеры начнут активно продавать валютную выручку.

Кроме того, геополитическая разрядка и улучшение показателей платежного баланса также способствуют укреплению национальной валюты.

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«Банк России пересмотрел оценки за 2024 год, повысив сальдо счета текущих операций до $63,9 млрд за счет роста экспорта. В январе–феврале 2025 года ситуация также выглядит оптимистично», — отметила Пырьева.

Также предстоящий телефонный разговор президентов России и США создает позитивный новостной фон, что привлекает инвесторов в российские активы.

«Зарубежные инвесторы продают валюту для покупки российских активов, что дополнительно укрепляет рубль», — подчеркнула Пырьева.

Однако эксперты полагают, что рубль близок к пику своего укрепления.

«Весенние экспортные притоки будут ниже зимних, а спрос на импорт вырастет, поэтому рубль постепенно начнет возвращаться к уровню 90 рублей за доллар», — подытожила Пырьева.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

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