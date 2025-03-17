Девочка умерла от отравления неизвестным веществом в Ставропольском крае

В Ставропольском крае семья из пяти человек отравилась, предположительно, после обработки дома специальным средством от насекомых, в результате умерла восьмилетняя девочка. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, 17 марта семья из пяти человек, включая двух несовершеннолетних детей, почувствовала резкое ухудшение здоровья. После вызова бригады скорой медицинской помощи все члены семьи были госпитализированы. Восьмилетняя девочка погибла, а ее 12-летний брат находится в реанимации.

Предварительно установлено, что причиной отравления могло стать специальное средство от насекомых, использованное главой семьи накануне трагедии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается.

В этот же день в Хабаровске было возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки на лестничной площадке в многоквартирном доме. Уточнялось, что школьница попала в узкое пространство между лестничными пролетами, в результате чего, по предварительным данным, и наступила смерть ребенка.