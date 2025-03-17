СК возбудил дело по факту гибели маленькой девочки в подъезде дома в Хабаровске
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки на лестничной площадке в многоквартирном доме. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Тело ребенка обнаружили в понедельник, 17 марта, в подъезде дома на улице Подгаева. Школьница попала в узкое пространство между лестничными пролетами, в результате чего, по предварительным данным, и наступила смерть ребенка. Как отмечают в СК, ранее девочку замечали за катанием на лестничных перилах.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, пишет ИА AmurMedia.
Свою проверку по факту случившегося также начала прокуратура.
16 марта сообщалось, что в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа двое малолетних детей погибли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело.