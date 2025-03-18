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В ВАРПЭ сообщили о восстановлении промысла по добыче рыбы

ВАРПЭ: в Азово-Черноморском бассейне восстановился промысел рыбы после ЧС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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К 10 марта вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне достиг 10,8 тыс. т — почти на 20% больше аналогичного показателя 2024 года. Основной объект промысла — хамса, ее добыча составила 9,8 тыс. т, рассказали «Известиям» 18 марта во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла, и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов», — пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроиться и восстановить темпы промысла. По информации Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя, добыча хамсы — главного объекта промысла — идет в штатном режиме, всё так же в значительном удалении от берега и места ЧС. Промысловая обстановка хорошая.

В середине февраля по итогам еженедельного заседания правкомиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС правительство сообщило, что данные замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов, проведенных лабораториями Роспотребнадзора, остаются в норме.

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«За последние три месяца все 100% проб, взятых для анализа, подтвердили безопасность добытых уловов. Азово-Черноморский бассейн является самым маленьким из пяти рыбохозяйственных бассейнов страны: в 2024 году там было выловлено 35,5 тыс. т рыбы, что составляет менее 1% от общего объема улова по России», — сообщили ВАРПЭ в ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя.

Рыболовство в Черном и Азовском морях играет важную социальную роль: несколько тысяч рыбаков находят здесь работу, а рыба из Черного моря не только используется для производства популярных консервов, но и становится визитной карточкой значимого туристического региона. В этом районе вылавливаются такие виды, как хамса, шпроты, тюлька, сельдь, ставрида, камбала, барабуля и другие. Почти весь улов идет на внутренний рынок.

Ранее, 2 января, в пресс-службе Министерства транспорта РФ сообщили, что после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил 8 января, что ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться, риск роста загрязнений высок.

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