Песков назвал выход США из расследования по Украине сокращением ненужных функций
Выход США из международной группы по расследованию действий России на Украине означает, что американская сторона считает это ненужной функцией, заявил 17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этот же день газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники о решении США покинуть группу по расследованиям в отношении действий России в контексте украинского конфликта. По данным газеты, американская сторона уже уведомила об этом Европу.
«Значит, они считают, что это ненужная функция», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у Кремля какие-либо ожидания от запланированного телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, Песков заявил, что РФ идет по пути реанимации и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях.
«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, а это очень важный шаг, который потом задает тон всему остальному движению», — заявил представитель Кремля.
В этот же день Песков сообщил, что подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа идет по темам повестки дня. Он уточнил, что главным образом будет обсужден вопрос украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента добавил, что подобные контакты, как разговор Трампа и Путина, могут согласовываться очень быстро.
Американский лидер 17 марта заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, в свою очередь, отметил, что телефонные переговоры президентов США и РФ охватят широкий круг вопросов, а не только проблемы украинского конфликта.