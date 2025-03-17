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Песков назвал выход США из расследования по Украине сокращением ненужных функций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выход США из международной группы по расследованию действий России на Украине означает, что американская сторона считает это ненужной функцией, заявил 17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В этот же день газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники о решении США покинуть группу по расследованиям в отношении действий России в контексте украинского конфликта. По данным газеты, американская сторона уже уведомила об этом Европу.

«Значит, они считают, что это ненужная функция», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у Кремля какие-либо ожидания от запланированного телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, Песков заявил, что РФ идет по пути реанимации и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях.

«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений и восстановления различных режимов диалога на разных уровнях, а это очень важный шаг, который потом задает тон всему остальному движению», — заявил представитель Кремля.

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В этот же день Песков сообщил, что подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа идет по темам повестки дня. Он уточнил, что главным образом будет обсужден вопрос украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента добавил, что подобные контакты, как разговор Трампа и Путина, могут согласовываться очень быстро.

Американский лидер 17 марта заявил, что собирается провести разговор с Путиным 18 марта. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, в свою очередь, отметил, что телефонные переговоры президентов США и РФ охватят широкий круг вопросов, а не только проблемы украинского конфликта.

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