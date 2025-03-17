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В Госдуме рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Депутат ГД Новиков: разговор Путина и Трампа будет касаться не только Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа охватит широкий круг вопросов, а не только проблемы украинского конфликта. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил в понедельник, 17 марта.

«Между Россией и США в последнее время наметилось стремление обеспечить возможности для проведения диалога по широкому кругу вопросов. В их число входит, в частности, восстановление нормальных дипломатических отношений, обеспечение должного функционирования дипломатических служб», — рассказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, главы государств также могут обсудить вопросы международной безопасности, которые сегодня также являются актуальными для обеих сторон.

«Есть такие острые вопросы, как украинский кризис. А также общие проблемы международной безопасности, в решении которых большую роль играет взаимодействие наших стран», — сказал он.

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Трамп 17 марта заявил, что собирается провести разговор с Путиным. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта, передает НСН. Он отметил, что подробности предстоящей беседы не будут разглашены, передает RT.

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 16 марта сообщил, что на встрече с Путиным в Москве был достигнут большой прогресс в обсуждении украинского конфликта. Он отмечал, что предстоящий телефонный разговор российского лидера и президента США также ожидается «позитивным и конструктивным».

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