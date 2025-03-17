Путин назвал Россию одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана

Россия — один из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана. Об этом 17 марта заявил президент РФ Владимир Путин после подписания совместных документов с президентом республики Эмомали Рахмоном.

«Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составило $1,6 млрд», — сказал Путин.

Он отметил, что РФ и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах.

«Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96%», — подчеркнул президент.

Кроме того, несколько банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Центрального банка (ЦБ) РФ, заявил Путин.

Российский президент также добавил, что двусторонние отношения государств развиваются поступательно и динамично.

«Отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнерский и союзнический характер, основываются на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга», — заключил Путин.

Ранее в этот день Путин и Рахмон провели переговоры в Москве. По итогам встречи главы государств утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане.