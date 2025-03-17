Патриарх Кирилл возглавит отпевание и погребение схиархимандрита Илия

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит церемонию отпевания и погребения своего духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), которая состоится 18 марта. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе монастыря Оптина пустынь.

«12:00 — отпевание и погребение схиархимандрита Илия возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — говорится в объявлении, опубликованном пресс-службой в Telegram-канале.

Отпевание пройдет во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер на 94-м году жизни поздно ночью, 15 марта. Монах был духовником не только патриарха, но и братии Оптиной пустыни.