Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер на 94-м году жизни. Об этом 16 марта сообщил монастырь Оптина пустынь.
«Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин)», — указано в Telegram-канале обители.
Отмечается, что монах был духовником не только патриарха, но и братии Оптиной пустыни.
Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году на территории современной Орловской области. С будущим патриархом он познакомился во время обучения в Ленинградской духовной академии в 1960-е годы. В 1966 году принял постриг, жил в Псковско-Печерском монастыре и на горе Афон, а в 1989-м стал духовником вновь восстановленной Оптиной пустыни. В 2009 году был избран духовником патриарха Кирилла.