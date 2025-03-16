Отпевание схиархимандрита Илия пройдет 18 марта в Оптиной пустыни
Отпевание духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится 18 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Уточняется, что отпевание пройдет во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь.
О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни стало известно ранее в этот день. Монах был духовником не только патриарха, но и братии Оптиной пустыни.