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Журналист «Известий» заявил о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Журналист «Известий» Никита Кулюхин, которому МИД Израиля запретил посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара после вопроса корреспондента об украинском националисте Степане Бандере, предположил в комментарии изданию 16 марта, что ведомство сделало это из опасений международного скандала.

«Официально мне не сказали, по какой причине меня отстранили. Но мне кажется, что это из-за вопроса, который не понравился министру. Я думаю, что израильский МИД не захочет больше мне давать в ближайшее время возможность задать министру иностранных дел вопросы, которые я задал до этого. Мне кажется, они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала», — отметил Кулюхин.

Корреспондент считает, что нынешнее правительство Израиля, которому нужно бороться с антисемитизмом и неонацизмом, а также западными фондами, которые пытаются переписать историю холокоста, сейчас придерживается неправильной повестки.

«Израиль иногда это делал сильно, иногда он пытался это менять много раз. А так он политически не хочет создавать для себя проблем. То же самое было с Польшей, и вот сейчас с Украиной. <…> Поэтому, к сожалению, в Израиле не хотят эту тему трогать, и поэтому легче отстранить такого журналиста, который спрашивает неудобные вопросы», — добавил он.

Кулюхин рассказал, что как обычно пришел на брифинг министра иностранных дел Израиля, где были представители СМИ со всего мира. Единственное, чем он отличился от коллег из других стран, так как это тем, что «задал вопрос, который смутил министра иностранных дел».

«Я спросил обычный вопрос, который многих израильтян очень задевает. Не хочет ли Израиль наконец-то, после трех лет осудить Украину за то, что она меняет имена улиц, ставит новые памятники для коллаборационистов, для людей, которые были ответственны за убийство таких многих евреев во время Второй мировой войны, во время холокоста. И это почему-то очень смутило министра иностранных дел», — рассказал журналист.

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Министерство иностранных дел Израиля 16 марта запретило Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа страны Саара, об этом сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на внешнеполитическое израильское ведомство. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Министр заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь выразила удивление, что Саар не был осведомлен тем, что на украинской территории восхваляют Бандеру. Она также задалась вопросом, чем занято посольство Израиля в Киеве и Москве, если не докладывало о фактах подобного характера.

Политика так называемой деколонизации стала продолжением «декоммунизации» на Украине, которую начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски, переименовывать все топографические объекты, названия которых связаны с СССР или Россией. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале 2022 года.

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