Подозреваемого в убийстве националиста Ганула арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Демьяна Ганула (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Шалаева. Об этом 16 марта сообщило издание «Страна.ua».
«Суд отправил [Шалаева] под стражу на два месяца <...> без права внесения залога», — говорится в Telegram-канале.
Срок его ареста продлится до 12 мая. Согласно опубликованным изданием кадрам, на заседании Шалаев находился в каске и бронежилете.
О задержании подозреваемого 14 марта сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что подозреваемый является дезертиром из ВСУ.
О том, что Ганул был застрелен в Одессе, стало известно 14 марта. Власти города ввели план-перехват «Сирена». Позже Клименко заявлял, что в квартире, где скрывался подозреваемый, было найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.
В апреле прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статьям об уничтожении или повреждении воинских памятников, захоронений, мемориалов, а также о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой.
Ганул — радикальный украинский активист, выходец из «Правого сектора» (признан в РФ экстремистским и запрещен). Участвовал в событиях 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов погибли люди. Позже он организовывал акции против жителей, которые возлагали цветы в честь погибших. В частности, он с друзьями приносил на Куликово поле в Одессе шашлыки. В последнее время, по сообщениям украинских СМИ, Ганул активно «боролся» против критиков мобилизации.