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В Москве заочно арестовали организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, активиста Демьяна Ганула. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Ганула Демьяна Вадимовича», — отмечается в публикации судов общей юрисдикции.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статьям об уничтожении или повреждении воинских памятников, захоронений, мемориалов, а также о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой. Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию страны.

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ). По тем, кто пытался выбраться, националисты стреляли. Полиция на помощь активистам не пришла.

Житель Одессы Денис Шатунов, очевидец трагических событий 2 мая 2014 года, позднее рассказывал, что поджог Дома профсоюзов был спланирован заранее. По его словам, 2 мая было выбрано неслучайно, так как в этот день все уехали из города на дачи.

Мужчина считает, что националисты уже тогда понимали, что будут делать, и планировали сжигать людей, ведь когда кто-то прятался в торговом центре «Афины», им угрожали тем, что если они не выйдут, то здание сожгут.

В тот день погибли 48 человек. Шесть из них умерли от огнестрельных ранений, 10 выпали из окон горящего здания и разбились, 32 скончались от ожогов и в результате отравления угарным газом. Пострадало более 250 человек. Наказание за произошедшее в Одессе никто не понес.

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