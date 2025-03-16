В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает необходимым установить уголовную ответственность за выгул собак без присмотра. Об этом 16 марта он написал в своем Telegram-канале.
«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал Клишас.
Сейчас штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 15 тыс. для должностных лиц и от 15 тыс. до 30 тыс. для юридических лиц.
Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов 27 февраля выступил с инициативой увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей.