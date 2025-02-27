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В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак

Депутат Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей. Об этом он заявил 27 февраля на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Предлагается внести поправки, увеличив штрафы за так называемый самовыгул до 50 тыс. рублей», — сказал депутат.

Сейчас штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 15 тыс. для должностных лиц и от 15 тыс. до 30 тыс. для юридических лиц. Депутат также предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди.

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Ранее, 25 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. По его словам, это стоит поручить профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, так как тот более объективно подойдет к этому вопросу. Также Володин призвал россиян не выбрасывать животных на улицу.

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