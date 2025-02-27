В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак

Первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей. Об этом он заявил 27 февраля на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Предлагается внести поправки, увеличив штрафы за так называемый самовыгул до 50 тыс. рублей», — сказал депутат.

Сейчас штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 15 тыс. для должностных лиц и от 15 тыс. до 30 тыс. для юридических лиц. Депутат также предложил ужесточить уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди.

Ранее, 25 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. По его словам, это стоит поручить профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, так как тот более объективно подойдет к этому вопросу. Также Володин призвал россиян не выбрасывать животных на улицу.