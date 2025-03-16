Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Российская армия также продолжает наносить поражение противнику на земле. В зоне ответственности группировки «Север» в Харьковской области ВСУ потеряли за последние сутки до 70 боевиков, шесть автомобилей, четыре орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Группа «Запад» в свою очередь улучшила свое тактическое положение и уничтожила до 240 военнослужащих, два бронетранспортера (БТР) М113 производства США, одну боевую бронированную машину (ББМ), 10 автомобилей, четыре орудия, пусковую установку системы залпового огня «Град» и две станции РЭБ.

Бойцы Южной группировки также смогли занять более выгодные рубежи и поразили до 305 военнослужащих ВСУ, танк, одну ББМ, четыре автомобиля, семь орудий, пусковую установку системы залпового огня, а также склад материальных средств. Продвижение вглубь украинской обороны продолжается и у подразделений «Центра»: они уничтожили до 450 военных противника, пять ББМ, восемь пикапов, пять орудий и станцию РЭБ.

Помимо этого группа «Восток» ликвидировала более 150 боевиков, две ББМ, пять автомашин и три орудия, а военные «Днепра» уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, два орудия и три станции РЭБ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 917 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 297 танков и других боевых бронированных машин, 1529 <...> реактивных систем залпового огня, 22 620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 940 единицы специальной военной автомобильной техники», — резюмировали в Минобороны.

Ранее в тот же день ведомство сообщило, что за последние сутки киевский режим потерял более 220 боевиков на курском направлении. Материальные потери противника составили один танк, два БТР, одну ББМ, пять автомашин и три орудия.

Тогда же ведомство заявило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ в Луганской Народной Республике танками Т-72Б3М группировки войск «Запад». Сразу после получения координат целей экипажи выдвинулись на огневые позиции, навелись на противника и выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.