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Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в ЛНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что сразу после получения координат целей экипажи выдвинулись на огневые позиции, навелись на противника и выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировку стрельбы производили операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Экипажи танков Т-72Б3М круглосуточно выполняют боевые задачи и наносят огневое поражение противнику, используя при этом особенности рельефа местности. В основном они уничтожают укрепления, боевую технику и вооружение боевиков ВСУ.

«Мы оказывали поддержку нашему мотострелковому батальону с закрытых огневых позиций. Задача пехоты была закрепиться на поставленных рубежах и не дать прорваться противнику. Мы оказывали всевозможную помощь нашим ребятам», — сообщил командир танкового взвода с позывным Валуй.

По его словам, в ходе выполнения боевой задачи противник обнаружил позицию танка и нанес по нему удары FPV-дронами. В результате этого боевая машина загорелась, однако российские военные успешно ликвидировали возгорание. После этого танк ВС РФ уничтожил позиции ВСУ и переместился в безопасное место.

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В Минобороны РФ 15 марта сообщили о том, что военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.

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