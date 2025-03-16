ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 220 боевиков на курском направлении. Об этом 16 марта сообщает Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.)», — говорится в сводке ведомства.
Также отмечается, что группировка войск «Север» Вооруженных сил России нанесла поражение механизированной и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны и штурмовому полку противника.
Общие потери киевского режима за время боевых действий на курском направлении, по данным Минобороны, составляют более 67,8 тыс. человек, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, более 2 тыс. боевых бронированных машин, 558 орудий, а также 52 пусковые установки систем залпового огня.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в ведомстве.
Ранее в тот же день Минобороны сообщило об ударе истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России по опорному пункту украинской армии в курском приграничье. В ведомстве указали, что цели были поражены авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).