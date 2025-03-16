Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожил опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что удар по целям был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После получения от разведки данных об уничтожении целей истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета.
Российские военные уничтожили 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 «Молот» и боевую бронемашину (ББМ) Senator ВСУ на курском направлении. Тогда удар был совершен с помощью беспилотного летательного аппарата «Форпост» в районе населенного пункта Олешня. Кадры боевой работы 15 марта опубликовали «Известия».