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Очевидец ДТП в центры Москвы рассказала подробности случившегося

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ставшая свидетелем ДТП в Москве на Кожевнической улице девушка по имени Виктория, которая осталась невредимой после наезда автомобиля на пешеходов, рассказала 15 марта «Известиям» подробности произошедшей трагедии.

«В какой-то момент услышала шум, повернулась и увидела машину, которая сносит людей рядом со мной. Нескольких человек перевернуло, насколько я знаю», — сообщила очевидица.

По ее словам, у одной из девушек, стоявших рядом, зафиксирован сильный ушиб от удара автомобилем. Также пострадала подруга Виктории — женщины с травмой спины срочно увезла в больницу машина скорой помощи.

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Как сообщил 15 марта источник «Известий», в результате столкновения двух автомобилей в Москве одно из транспортных средств отбросило на пешеходов. Он уточнил, что врачи осматривают шесть человек. Очевидцы поделились с «Известиями», что среди пострадавших есть подросток. Также 29-летняя женщина получила травму спины, а 32-летняя женщина ушибла ногу.

В столичной прокуратуре рассказали, что водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице возбудило уголовное дело по факту аварии. Предварительно установлено, что после столкновения с автомобилем водитель BMW совершил наезд на остановку общественного транспорта с пешеходами.

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