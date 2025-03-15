В протестных акциях в Белграде приняли участие 107 тыс. человек. Об этом 15 марта сообщило издание 021 со ссылкой на МВД Сербии.

«Министерство внутренних дел сообщило, что пик протестов в Белграде составил 107 тыс. человек во всех местах», — говорится в материале.

По данным ведомства, наибольшее число участников прибыло из внутренних районов. Отмечается, что на текущий момент не зафиксировано серьезных инцидентов или нарушений общественного порядка.

В министерстве призвали участников протестов «сохранять мир и достоинство страны», сохраняя законодательство и проявляя гражданскую ответственность.

Демонстрация началась в столице Сербии рано утром. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану организаторов, кульминация акции начнется в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии. На фоне протестов в Белграде до конца дня приостановили работу городского транспорта. Позже к протестующим присоединилась колонна из 100 тракторов.

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.