В Амурской области возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда

В Амурской области возбуждено уголовное дело, после того как вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с встречным составом на Забайкальской железной дороге (ЗЖД). Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — говорится в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 15 марта на перегоне Чалганы – Ушумун ЗЖД. Предварительно, с рельсов сошли 26 вагонов. Информация о пострадавших и размере причиненного ущерба уточняется. Обстоятельства происшествия выясняются.