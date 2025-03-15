В Амурской области произошло столкновение поездов из-за схода вагонов

На Забайкальской железной дороге в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с встречным составом. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел в 06:47 мск на перегоне Чалганы — Ушум. Уточняется, что, по предварительной информации, при столкновении пострадал машинист встречного поезда.

«Повреждена железнодорожная инфраструктура. <…> Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — указывается в Telegram-канале компании.

На место инцидента были направлены четыре восстановительных поезда, РЖД также создала штаб по устранению последствий схода. Причины происшествия пока не установлены.

Ранее, 10 марта, в Кемеровской области сошел с рельсов тепловоз. Инцидент произошел во время маневровых работ, прокуратура организовала по факту происшествия проверку.