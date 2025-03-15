Мирра Андреева победила Швентек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла спортсменку из Польши, вторую ракетку мира Игу Швентек, тем самым обеспечив себе место в финале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.
Игра состоялась в ночь с 14 на 15 марта и закончилась со счетом 7:6, 1:6, 6:3. После этой победы счет в личным противостояниях спортсменок стал 2:1 в пользу Андреевой. В следующем матче она встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.
В пресс-службе Женской теннисной ассоциации (WTA) отметили, что россиянка, выиграв в 11-й подряд игре, стала самой молодой финалисткой в Индиана-Уэллсе с 2001 года. Кроме того, Андреева получает шанс стать первой в истории турнира несовершеннолетней чемпионкой.
«Я просто била по мячу изо всех сил. Моя подача была отличной, и, знаете, я чувствовала себя очень комфортно и уверенно», — заявила Андреева после матча.
Российская теннисистка Мирра Андреева 11 марта вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе, обыграв спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину. Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой, которая имела девятый номер посева на турнире.