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Мирра Андреева победила Швентек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Фото: REUTERS/Jayne Kamin-Oncea
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Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла спортсменку из Польши, вторую ракетку мира Игу Швентек, тем самым обеспечив себе место в финале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Игра состоялась в ночь с 14 на 15 марта и закончилась со счетом 7:6, 1:6, 6:3. После этой победы счет в личным противостояниях спортсменок стал 2:1 в пользу Андреевой. В следующем матче она встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

В пресс-службе Женской теннисной ассоциации (WTA) отметили, что россиянка, выиграв в 11-й подряд игре, стала самой молодой финалисткой в Индиана-Уэллсе с 2001 года. Кроме того, Андреева получает шанс стать первой в истории турнира несовершеннолетней чемпионкой.

«Я просто била по мячу изо всех сил. Моя подача была отличной, и, знаете, я чувствовала себя очень комфортно и уверенно», — заявила Андреева после матча.

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Российская теннисистка Мирра Андреева 11 марта вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе, обыграв спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину. Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой, которая имела девятый номер посева на турнире.

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