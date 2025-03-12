Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, обыграв спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину. Игра состоялась 11 марта.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой, которая имела девятый номер посева на турнире.

«Я знала, что матч будет невероятно сложным. Елена выиграла здесь титул. Она чувствует себя комфортно на этом корте, поэтому я просто настроилась и старалась бороться за каждое очко», — приводит слова Андреевой «Спорт-Экспресс».

Следующая игра Андреевой пройдет с украинкой Элиной Свитолиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Его призовой фонд составляет более $8,9 млн.

Ранее, 10 марта, Андреева обыграла Клару Таусон из Дании и вышла в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Она одержала победу над своей соперницей со счетом 6:3, 6:0.