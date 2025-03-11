Время первых: как далеко Андреева и Медведев смогут пройти в Индиан-Уэллсе

Лидеры отечественного тенниса Мирра Андреева и Даниил Медведев почти синхронно — с разницей в несколько часов — шагнули во вторую неделю супертурнира в Индиан-Уэллсе. 17-летняя россиянка во второй раз за две недели разгромила Клару Таусон из Дании, а первой ракетке нашего мужского рейтинга вернулся должок за снятие с четвертьфинала Дохи-2025 — соперник Даниила Алекс Микельсен провел на корте всего два гейма, после чего отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. Теперь Мирру в четвертом круге ждет бывшая соотечественница Елена Рыбакина, ныне выступающая за Казахстан. А Медведев сыграет с десятым сеяным этого «Мастерса» Томми Полом. Этого американца Даниил одолел в полуфинале Индиан-Уэллса год назад.

На рекорд

Две недели назад Андреева вынесла Таусон в финале «тысячника» в Дубае (7:6, 6:1), завоевав свой первый весомый титул в WTA-туре. Конечно, в Калифорнии Клара настраивалась на реванш, но текстура матча в целом повторила то, что ранее произошло на берегах Персидского залива. Датчанка неплохо начала, но Мирра постепенно прибавляла, и вскоре ее преимущество стало несомненным. Начиная с концовки первой партии, россиянка выиграла восемь геймов подряд, полностью деморализовав более опытную соперницу. 31 невынужденная ошибка Таусон на протяжении часового матча — это очень много. Одержав в Индиан-Уэллсе вторую победу за неделю, Андреева продлила свою успешную серию до восьми матчей. По этому показателю она самый молодой игрок в истории «тысячников» с момента введения этого формата турниров в 2009 году.

Продолжая тему цифр — у Мирры теперь 15 побед в нынешнем сезоне. Больше только у Таусон и Иги Свентек (по 16). Даже первая ракетка мира Арина Соболенко пока побеждала только 14 раз. Впрочем, это всё статистика, которая в ходе этого «тысячника» будет постоянно меняться. Важнее, что успех в третьем круге Индиан-Уэллса позволил Андреевой обойти испанку Паолу Бадосу в онлайн-рейтинге и вернуться в первую десятку лучших теннисисток.

Развить успех наша юная звезда может в четвертом круге в матче против чемпионки BNP Paribas Open – 2023 и экс-первой ракетки мира Елены Рыбакиной. Представительница Казахстана переживает непростые времена из-за ситуации с личным тренером, но всё равно очень опасна.

— Будет непросто. В Дубае я победила ее в трех сетах (6:4, 4:6, 6:3), — напомнила Андреева о своем противостоянии с Еленой в интервью на корте. — Она уже выигрывала этот турнир, так что ей здесь довольно комфортно. Она мощно подает, играет агрессивно. Так что я сделаю всё возможное, чтобы не дать ей играть. Посмотрим, кто окажется сильнее.

К этому политкорректному комментарию надо добавить, что Мирра сейчас одна из главных звезд «тысячника» в Индиан-Уэллсе, и симпатии публики в противостоянии с Рыбакиной наверняка будут на стороне уроженки Красноярска. Но в случае выхода в четвертьфинал соперницей Мирры может оказаться местная звезда Джессика Пегула, и тогда россиянка окажется еще и под давлением трибун.

Из россиянок борьбу в турнире также продолжают Диана Шнайдер (сыграет с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич), Полина Кудерметова (21-летняя россиянка встретится с Соней Картал), а Дарья Касаткина и Людмила Самсонова определят участницу 1/8 финала в очном противостоянии.

Вернуть ритм

Минимум усилий для выхода в четвертый круг «Мастерса» затратил лидер нашего мужского тенниса Даниил Медведев. 29-летний россиянин тяжело входит в нынешний сезон, однако на сей раз можно считать, что спортивная судьба вернула ему долг. Три недели назад Даниил снялся с четвертьфинала на турнире в Дохе из-за пищевого отравления. Теперь по той же причине отказался выходить на третий гейм Алекс Микельсен. Если учесть, что нечто похожее недавно происходило с теннисистами на турнире в Мексике, можно предположить, что речь не о некачественной пище, а о некоем ротавирусе, который циркулирует в туре.

— Я провел очень хороший первый раунд, поэтому с нетерпением ждал матча с Алексом. Мне нравится стиль его игры, — сказал Даниил в интервью на корте. — Думаю, у нас мог бы получиться интересный поединок. К сожалению, случилось пищевое отравление или что-то подобное. В командных видах спорта тебя может заменить другой игрок. В индивидуальных, если ты плохо себя чувствуешь, ничего не поделаешь. Надеюсь, он скоро поправится. Жду следующего матча. Играть в Индиан-Уэллсе непросто, условия всегда сложные. Перед турниром я начал терять ритм, но вернул его после первого матча. Теперь моя форма становится всё лучше.

В четвертом круге Медведев встретится с 11-й ракеткой мира Томми Полом, который в матче третьего раунда обыграл Кэмерона Норри из Великобритании со счетом 6:3, 7:5. В прошлом году Даниил побеждал Пола дважды — на «Мастерсах» в Риме и Индиан-Уэллсе. В последнем случае имел место полуфинал, в котором наш представитель разгромно проиграл первую партию и чуть не упустил преимущество во втором сете. На счастье Медведева Томми тогда во время тай-брейка подвернул ногу, после чего его игра развалилась (итоговый счет — 1:6, 7:6, 6:2 в пользу Даниила). Две недели назад американец снялся из-за отравления на турнире в Акапулько, но сейчас он в порядке и хорошо приспособился к медленному харду Индиан-Уэллса.

Из россиян компанию Медведеву во второй неделе может составить Карен Хачанов. Правда, перед 28-летним москвичом стоит непростая задача — выбить из борьбы 11-го сеяного Бэна Шелтона. Ранее соперники не встречались друг с другом. А вот Андрей Рублев, к сожалению, покинул Индиан-Уэллс во втором круге.

Второй номер российского рейтинга обошелся без эмоциональных срывов, но уступил в двух сетах 35-й ракетке мира Маттео Арнальди из Италии. Это второе подряд поражение нашей звезды после титула в Дохе.