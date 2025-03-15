В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА на регион
Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом 15 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито более 15 БПЛА в небе над регионом. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.