Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении более 15 БПЛА в регионе
Силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито более 15 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В ходе отражения массовой атаки БПЛА в двух районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено еще больше 15 беспилотников», — говорится в сообщении Гусева в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, по его словам, в регионе сохраняется опасность атак беспилотников.
В этот же день Гусев сообщил о том, что силы ПВО ликвидировали еще пять беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью. До этого он говорил о ликвидации еще нескольких БПЛА.