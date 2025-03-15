В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова были сняты. Об этом 15 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 05:40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
О введении ограничений в аэропорту Саратова представитель Росавиации сообщил ранее в этот день. Он отмечал, что работники воздушной гавани делают всё необходимое для обеспечения безопасности. По словам Кореняко, временные ограничения были также введены в аэропорту Волгограда.