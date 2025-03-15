Временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда и Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом 15 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены с 03:33 мск в Волгограде (Гумрак; код ИКАО: URWW) и с 1:00 мск в Саратове (Гагарин; UWSG)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Кореняко добавил, что воздушные гавани этих городов временно не принимают и не отправляют рейсы. Работники аэропортов делают всё необходимое для обеспечения безопасности полетов.
14 марта на работу нижегородского аэропорта Стригино в 09:57 мск вводились временные ограничения на полеты. В 12:36 мск их сняли.