Цепочная карусель: как таможня борется с контрабандой стратегических товаров

Контрабанда стратегических товаров под видом личных вещей стала востребованной услугой на черном рынке. Отдельные граждане выезжают из России и возвращаются с грузом предметов роскоши, ювелирной продукции и дорогостоящих гаджетов. В случае разоблачения большинство уверяет, что не были знакомы с таможенными правилами. Данные ФТС России говорят о росте попыток челноков провезти через границу «стратегически важные товары и ресурсы» контрабандой. Подробности — в материале «Известий».

Что везут и вывозят

Чаще всего пытаются ввезти или вывезти под видом личной собственности изделия из драгоценных металлов. Число таких попыток существенно выросло после введения антироссийских санкций, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией на таможне. Его слова подтверждает статистика Федеральной таможенной службы России. За последние годы значительно увеличилось число возбужденных уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ ( «Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов »).

— В 2022 году — 258 уголовных дел, стоимость незаконно перемещенных товаров составила 6,8 млрд рублей, в 2023 году — 329 дел, стоимость товара составила 4,3 млрд рублей, в 2024 году — 419 дел, стоимость товара составила 3,2 млрд рублей, — говорится в ответе ФТС на запрос «Известий». В текущем году таможенные органы возбудили 121 уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ — общая стоимость перемещенных товаров составила 1,5 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В большинстве случаев предметами преступлений являлись алкогольная и табачная продукция, лесоматериалы, а также ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, — пояснили таможенники.

В службе уточнили, что с начала 2025 года также возбуждено 226 дел об административных правонарушениях в сфере таможенного законодательства (ст. 16.3 КоАП РФ — 134 протокола, ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — 90 протоколов, ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ — два протокола). Эти правонарушения также касаются стратегически важных товаров и ресурсов, но представляют меньшую опасность для экономики. Общая стоимость изъятых предметов около 74,8 млн рублей.

С 2022 по 2024 год таможенники инициировали 3758 производств по делам об административных правонарушениях такого рода, общая стоимость перемещенных через границу товаров составила почти 1,9 млрд рублей.

Золото на вывоз

Из России часто пытаются вывезти золото. Например, в аэропорту Грозного в конце февраля три россиянки, вылетавшие в Стамбул, попались на провозе золотых цепочек. Возбуждено дело о контрабанде стратегических товаров (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

— Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999-й пробы. Нарушительницы пояснили, что это их личные вещи, а с таможенными правилами они не знакомы , — сообщили в пресс-службе ФТС. Общий вес золота составил 730 г, что оценивается в 5,7 млн рублей.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Почти такие же цепочки в Турцию также из аэропорта Грозного пытался провезти 26-летний россиянин. Золото 999-й пробы весом 245 г экспертиза оценила в 3,8 млн рублей. По словам источника «Известий» в транспортной полиции, такого рода изделия после транспортировки за границу переплавляются для изготовления дорогостоящей ювелирной продукции.

Золото на ввоз

Ввозят же в страну изделия известных ювелирных брендов. В апреле сообщалось об изъятии у россиянки 17 незадекларированных ювелирных изделий ведущих мировых брендов на 5 млн рублей. Она прибыла в Москву из ОАЭ .

— В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. Она пояснила, что драгоценности покупала давно, с правилами не знакома, — сообщили в ФТС. Пассажиры из этой арабской страны чаще других попадаются с неучтенными предметами роскоши при возвращении домой. 25 февраля отдыхавший в Дубае россиянин пытался ввезти через один из московских аэропортов незадекларированное кольцо приблизительной стоимостью 22 млн рублей. Задержанный пояснил, что это подарок невесте. Неделей раньше в том же аэропорту таможней была задержана россиянка, провозившая без декларации кольцо и часы люксовых французских марок. Она заявила, что драгоценности — подарок мужа, стоимость их ей неизвестна. В каждом из этих случаев фигуранты расследований утверждали, что не были знакомы с правилами перевозки.

Но всё чаще таможенники сталкиваются с оптовой контрабандой при помощи «живых посылок».

— Есть люди, которые зарабатывают на жизнь перевозками [вещей] на себе, — обычно это девушки модельной внешности, которые часто летают в ОАЭ, страны Запада, — рассказал «Известиям» источник в транспортной полиции. — Еще одна категория челноков — сотрудники авиакомпаний. У бортпроводников довольно скромная зарплата, поэтому некоторые идут на нарушение внутренних правил работодателя и таможенных правил — берут под заказ за границей продукцию и имеют с этого приличный процент.

Как выяснили «Известия», в соцсетях есть многочисленные каналы, предлагающие услуги по пересылке из-за границы документов, ключей, продуктов, гаджетов, представительских товаров, медикаментов и других товаров. В объявлениях указываются номера телефона курьера и дата рейса, название сообщения. Есть даже варианты без предоплаты, если речь идет о ликвидном товаре.

Ранее «Известия» рассказывали о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников авиакомпании, которые в своей ручной клади перевозили наркотики. Сами бортпроводники считали, что перевозят дорогостоящий шампунь для сети парикмахерских, но по факту во флаконах оказалось запрещенное вещество. Московский областной суд 25 февраля признал двух стюардесс невиновными в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков по этому процессу. Приговор был вынесен на основании оправдательного вердикта присяжных.

Когда нужна декларация

Неприятности могут возникнуть, если инспектор таможенной службы обнаружит ювелирные изделия, в которых масса драгметаллов и драгоценных камней превысит допустимые нормы, объясняет юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

— Изделия изымают на экспертизу, составляют опись изымаемого имущества и протокол изъятия, — объясняет процедуру собеседница «Известий». — При этом неважно, где такое украшение будет находиться — в чемодане или на самом человеке (в ушах, на руках, шее, одежде и т.д.), приобретено для себя или продажи, подарок или что-то еще.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она напомнила, что, согласно закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», к таковым отнесены золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и уникальные янтарные образования.

— Такие изделия становятся контрабандой, если их не задекларировать на границе. И если они не задекларированы, это означает, что человек уклоняется от уплаты таможенных платежей. Ответственность за такие нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная (ст. 194, ст. 226.1 УК РФ).

Между административкой и уголовкой

Как объясняет юрист, возбуждение уголовного дела зависит от суммы ввозимых предметов.

— Контрабандой будут являться ювелирные изделия и драгоценные изделия: кольца, браслеты, серьги, цепочки, колье, кулоны, подвески, брошки, запонки, часы, ремешки и прочее, если их совокупная стоимость превышает €10 тыс. и они не задекларированы. На гаджеты и технику установлен аналогичный лимит — до €10 тыс.; драгоценные камни — суммарная стоимость до €25 тыс.; валюту — суммарная стоимость до €10 тыс. (решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»). При этом на каждую категорию действует свой лимит, они не суммируются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

Георгиева подчеркнула, что оценка в декларации товара менее его фактической стоимости избавляет от перспективы уголовного преследования.

— Тут уже будут действовать нормы административного права (ст. 16.2 КоАП РФ), так как прямого умысла на совершение преступления не было.

Автор цитаты Таможенная декларация заполняется в двух экземплярах (один для таможни, другой для пассажира). Документ отдается таможеннику при проходе через «красный коридор», на нем ставится отметка о прохождении контроля.

Когда декларация не требуется

Если вещи предназначены для личного пользования и их стоимость менее €10 тыс., а вес не более 50 кг, то декларация не требуется, говорит юрист. При этом рекомендуется иметь документы, подтверждающие законность их приобретения и точную стоимость (например, чеки, накладные, иные документы).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Алла Георгиева советует заранее ознакомиться с таможенными правилами на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ .

— В противном случае можно лишиться не только имущества, но и свободы. Плюс ко всему могут наложить штраф в размере от 50 до 200% от стоимости имущества.

Она напомнила, что перечень товаров и ресурсов, отнесенных к стратегически важным, утвержден правительством Российской Федерации для целей ст. 226.1 УК РФ.

Нюансы правосудия

— Ст. 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере, то есть на сумму более 1 млн рублей, в виде лишения свободы до пяти лет, а в случае совершения преступления в составе организованной группы, то и до 12 лет, — рассказал «Известиям» адвокат Павел Корнияко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ст. 194 УК РФ предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы за неуплату таможенных платежей, сумма которых превышает 2 млн рублей.

— Если не уверены, что стоимость украшения меньше €10 тыс. или 1 млн рублей, не проходите через «зеленый коридор», — советует Корнияко. — Сделаете шаг за зеленую линию, даже просто чтобы задать вопрос, значит, дадите понять сотрудникам таможенного органа, что у вас нет товаров, подлежащих декларированию. Лучше выбрать «красный коридор» и уведомить инспекторов, что у вас есть ювелирное украшение. Покажите документы, подтверждающие покупку изделия, и заявите о готовности его задекларировать.

Адвокат призывает консультироваться с юристом перед приобретением за границей украшений и иных ценностей.