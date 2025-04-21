 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Трамп пообещал сделать США сильнее и богаче
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
Многодетные мамы доставили Благодатный огонь из Москвы в Белгородскую область
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Общество
Патриарх Кирилл поделился с экипажем МКС мечтой слетать в космос
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Мир
Папа римский появился на публике на праздновании Пасхи в Ватикане
Общество
Землю на три дня накроют мощные магнитные бури
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Общество
Благодатный огонь доставили в Курск
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

Щитоносцы: зачем китайцы тайно вывозят из России бронежилеты

Граждане КНР используют почту для контрабанды перспективной российской экипировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Как сообщают правоохранительные и таможенные органы РФ, в последнее время граждане Китая активно вывозят из России продукцию, относящуюся к категории военной техники и товаров двойного назначения. Бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и другую экипировку используют для изучения и дальнейшего производства аналогов из дешевых материалов. Потом эти товары продаются как в России, так и за рубежом, включая Украину и другие враждебные страны, считают эксперты. Подробности в материале «Известий».

Злостный нарушитель запрета

Согласно данным источника «Известий» в правоохранительных органах, в середине апреля в Москве прекратили противоправные действия гражданина Китая 1997 года рождения. Он был задержан сразу после отправки почтой двух разгрузочных жилетов. Среди них были популярный «Ратник» с патрульным ранцем 6ш117 и еще один модульный жилет. Эти предметы были изъяты. В ходе расследования офицеры ФСБ установили еще несколько случаев незаконной отправки подследственным образцов военной экипировки в Китай. В частности, в разное время иностранец отправил сообщникам два общевойсковых бронежилета 6Б45, еще два транспортных модульных жилета «Ратник», боевые ранцы и другую военную экипировку, отнесенную российским законодательством к военной технике.

Бронежилет
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Напомним, что постановление правительства от 19 июля 2022 года №1299 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» поставило под запрет вывоз из страны бронежилетов и прочих предметов экипировки военнослужащих. Источник «Известий» сообщил, что рассматривается вопрос о привлечении китайца к уголовной ответственности по п. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Законом предусмотрено наказание вплоть до семи лет заключения за это преступление.

Взяли на пробе: контрабанда золота из РФ выросла в 2,5 раза
Почему ФТС останавливает всё больше попыток незаконного вывоза и какие новые схемы вскрыли в последнее время

Рост интереса

В декабре прошлого года в Москве за контрабанду военной экипировки также был задержан студент из Китая. 27-летний иностранец хранил бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку прямо в общежитии вуза, в котором учился. На допросах он утверждал, что легально купил все предметы на сайтах объявлений.

Попытки граждан Китая вывезти из России оборудование, экипировку, материалы двойного назначения особенно интенсивно предпринимаются с 2022 года. Один из первых процессов над иностранцем по такого рода уголовным делам завершился осенью 2022 года: гражданина КНР признали виновным в попытке вывезти датчики, которые могут быть использованы для создания военной техники. Мужчина получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В приговоре сообщалось, что виновный знал о том, что для экспорта данной детали существует разрешительный порядок.

Проволока
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией на рынке военной экипировки, такие случаи не редкость.

— В последние годы наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения, — сказал собеседник «Известий». — Это связано с разницей в ценах на продукцию в разных странах, а также с растущим спросом на контрафактные товары. Рынок насыщается благодаря лазейкам на площадках международной торговли и в почтовых службах. Торгуются эти товары как в России, так и на Украине.

Дают добро: как пассажиры международных рейсов пытаются обмануть таможню
«Челноки» пытаются незаконно ввозить в РФ ювелирные изделия, а вывозить — наличные

По его словам, контрафактные изделия из более дешевых материалов, копирующие российские образцы военной формы и прочие предметы экипировки, регулярно видят на погибших украинских военнослужащих в зоне СВО.

Вывозят и копируют

По словам гендиректора компании «РУСАРМ» Руслана Шапиева, продукция военного использования строго запрещена к экспорту. Особенно это касается тех компаний, которые являются подрядчиками гособоронзаказа. Он не исключает, что вывоз из России такого рода продукции может быть совершен в интересах зарубежных спецслужб.

— Если иностранец у нас каким-то чудом законно или незаконно такие товары вывозит, то всё равно у него могут возникнуть серьезные проблемы в Китае, — утверждает он. — Но если у них есть уверенность, то не исключено, что речь идет о сотрудниках определенных спецслужб. Либо это промышленный шпионаж. Китай славился этой особенностью со времен начала своего экономического роста.

Специалист скептически относится к качеству китайских подделок оборонной продукции, хотя отмечает ее низкую стоимость.

Учения
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— К китайским шлемам вопросов нет, а вот к бронежилетам, честно говоря, есть. Сама форма, сама эргономика оставляет желать лучшего. То есть, конечно, продукция эта защищает, но если есть какая-то возможность взять что-то наше, то, понятное дело, все выбирают наше, российское. Несмотря на то, что даже оно стоит в несколько раз дороже.

Особенно интересны китайским производителям российские бронеплиты. К тому же всё, что идет на вооружение, проходит госиспытания, что само по себе существенный контроль качества, отметил эксперт. Он считает, что у китайцев есть промышленные возможности изготовить качественную экипировку для военных, но они не знают, как это сделать.

По его словам, китайцы смотрят на Россию как на страну с огромным военным опытом и улавливают каждый нюанс, касающийся вооружения, оснащения. Он отметил, что сейчас на российском рынке представлены модели обмундирования не хуже, а то и лучше иностранных аналогов.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир