Щитоносцы: зачем китайцы тайно вывозят из России бронежилеты

Как сообщают правоохранительные и таможенные органы РФ, в последнее время граждане Китая активно вывозят из России продукцию, относящуюся к категории военной техники и товаров двойного назначения. Бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и другую экипировку используют для изучения и дальнейшего производства аналогов из дешевых материалов. Потом эти товары продаются как в России, так и за рубежом, включая Украину и другие враждебные страны, считают эксперты . Подробности в материале «Известий».

Злостный нарушитель запрета

Согласно данным источника «Известий» в правоохранительных органах, в середине апреля в Москве прекратили противоправные действия гражданина Китая 1997 года рождения. Он был задержан сразу после отправки почтой двух разгрузочных жилетов. Среди них были популярный «Ратник» с патрульным ранцем 6ш117 и еще один модульный жилет. Эти предметы были изъяты. В ходе расследования офицеры ФСБ установили еще несколько случаев незаконной отправки подследственным образцов военной экипировки в Китай. В частности, в разное время иностранец отправил сообщникам два общевойсковых бронежилета 6Б45, еще два транспортных модульных жилета «Ратник», боевые ранцы и другую военную экипировку, отнесенную российским законодательством к военной технике.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Напомним, что постановление правительства от 19 июля 2022 года №1299 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» поставило под запрет вывоз из страны бронежилетов и прочих предметов экипировки военнослужащих. Источник «Известий» сообщил, что рассматривается вопрос о привлечении китайца к уголовной ответственности по п. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Законом предусмотрено наказание вплоть до семи лет заключения за это преступление.

Рост интереса

В декабре прошлого года в Москве за контрабанду военной экипировки также был задержан студент из Китая. 27-летний иностранец хранил бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку прямо в общежитии вуза, в котором учился. На допросах он утверждал, что легально купил все предметы на сайтах объявлений.

Попытки граждан Китая вывезти из России оборудование, экипировку, материалы двойного назначения особенно интенсивно предпринимаются с 2022 года. Один из первых процессов над иностранцем по такого рода уголовным делам завершился осенью 2022 года: гражданина КНР признали виновным в попытке вывезти датчики, которые могут быть использованы для создания военной техники. Мужчина получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В приговоре сообщалось, что виновный знал о том, что для экспорта данной детали существует разрешительный порядок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией на рынке военной экипировки, такие случаи не редкость.

— В последние годы наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения, — сказал собеседник «Известий». — Это связано с разницей в ценах на продукцию в разных странах, а также с растущим спросом на контрафактные товары. Рынок насыщается благодаря лазейкам на площадках международной торговли и в почтовых службах. Торгуются эти товары как в России, так и на Украине.

По его словам, контрафактные изделия из более дешевых материалов, копирующие российские образцы военной формы и прочие предметы экипировки, регулярно видят на погибших украинских военнослужащих в зоне СВО.

Вывозят и копируют

По словам гендиректора компании «РУСАРМ» Руслана Шапиева, продукция военного использования строго запрещена к экспорту. Особенно это касается тех компаний, которые являются подрядчиками гособоронзаказа. Он не исключает, что вывоз из России такого рода продукции может быть совершен в интересах зарубежных спецслужб.

— Если иностранец у нас каким-то чудом законно или незаконно такие товары вывозит, то всё равно у него могут возникнуть серьезные проблемы в Китае, — утверждает он. — Но если у них есть уверенность, то не исключено, что речь идет о сотрудниках определенных спецслужб. Либо это промышленный шпионаж. Китай славился этой особенностью со времен начала своего экономического роста.

Специалист скептически относится к качеству китайских подделок оборонной продукции, хотя отмечает ее низкую стоимость.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— К китайским шлемам вопросов нет, а вот к бронежилетам, честно говоря, есть. Сама форма, сама эргономика оставляет желать лучшего. То есть, конечно, продукция эта защищает, но если есть какая-то возможность взять что-то наше, то, понятное дело, все выбирают наше, российское. Несмотря на то, что даже оно стоит в несколько раз дороже.

Особенно интересны китайским производителям российские бронеплиты. К тому же всё, что идет на вооружение, проходит госиспытания, что само по себе существенный контроль качества, отметил эксперт. Он считает, что у китайцев есть промышленные возможности изготовить качественную экипировку для военных, но они не знают, как это сделать.

По его словам, китайцы смотрят на Россию как на страну с огромным военным опытом и улавливают каждый нюанс, касающийся вооружения, оснащения. Он отметил, что сейчас на российском рынке представлены модели обмундирования не хуже, а то и лучше иностранных аналогов.