Банк России сформулировал требования к торговле криптовалютой. Что нужно знать

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Центробанк по поручению президента предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР) на три года. Инициативу Банк России направил для обсуждения в кабмин. Однако ЦБ не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства и предлагает ввести запрет на расчеты по сделкам с криптовалютой вне ЭПР. Какое будущее у криптовалюты в России, разбирались «Известия».

Что предлагает ЦБ

• Центральный банк, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, направил в кабмин предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить части инвесторов из России приобретать и продавать криптовалюты. Для осуществления планируется на три года установить специальный ЭПР.

Справка «Известий» Сейчас в России граждане имеют право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать ее для расчетов внутри страны запрещено. В РФ нет централизованной биржи. Поэтому цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках.

• Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только особо квалифицированные инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

• Участвовать в эксперименте могут и компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят вложиться в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива.

• Этот эксперимент нацелен на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски.

• Стоит помнить, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств.

Справка «Известий» Эмиссия криптовалюты — непрерывный процесс генерирования новой криптовалюты в той или иной сети. Если в традиционных системах эмиссия валюты — это печать и чеканка новых денежных знаков, то эмиссия криптовалюты происходит благодаря майнингу.

Будут ли еще послабления на рынке

• Других послаблений для этого эксперимента не планируется. В ЦБ по-прежнему не рассматривают криптовалюту как платежное средство. Поэтому регулятор предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение этого запрета.

• Всем квалифицированным инвесторам разрешат вкладывать деньги в производные финансовые инструменты (ПФР) — например, в валюту и ценные бумаги, а также в цифровые финансовые активы, даже если их доходность привязана к стоимости криптовалюты. Однако получить доход в виде криптовалюты они не смогут.

Какое будущее у криптовалюты в России

• Решение ЦБ обезопасит абсолютное большинство инвесторов от рискованных сделок с криптовалютой, ведь предлагается ввести запрет на расчеты по сделкам с криптовалютой вне экспериментального правового режима. По сути, это разрешение для очень ограниченного числа инвесторов — особо квалифицированных, чьи инвестиции превышают 100 млн рублей или чей доход за прошлый год составил более 50 млн рублей.

• Инициатива направлена на ограничение подавляющего большинства инвесторов от сверхрискованных операций. Для более чем 90% из них доступ к покупке и продаже криптовалюты будет закрыт. Однако инвесторы с крупными активами получат новые возможности для инвестиций. Такие инвесторы обычно осознают риски, и их вложения в криптовалюту не будут настолько велики, чтобы создать угрозу для них лично.

• Подобный эксперимент соответствует мировой практике. В развитых странах понимают, что криптовалюта должна регулироваться. Параллельно с ограничениями требуется создать систему регулирования для тех, кто хочет инвестировать в подобные инструменты, чтобы минимизировать их риски.

• Россия, как и многие другие страны, предпринимает осторожные шаги по изучению биткоина как стратегического актива. Однако министр финансов Антон Силуанов заявил в декабре 2024 года, что криптовалюта слишком волатильна для того, чтобы государство формировало свои резервы в биткоине или другой крипте.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: