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Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Кеворковой

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Прокурор запросил шесть лет колонии журналистке Надежде Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в оправдании терроризма. Эту информацию 12 марта подтвердил источник «Известий» в суде.

Сторона обвинения также попросила суд назначить штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничить ей доступ в интернет на шесть лет.

К рассмотрению дела журналистки 2-й Западный окружной военный суд приступил 10 марта, подсудимая вину не признала.

В отношении Кеворковой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

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СК РФ 6 мая 2024 года предъявил журналистке обвинение из-за публикаций в Сети о «Движении «Талибан» (организация находится под санкциями ООН). Она обвиняется по двум эпизодам. Первый из них связан с публикацией в 2018 году, а второй — в 2021-м. Также в ее квартире прошел обыск.

По данным источника «Известий», она также близко контактировала с представителями международных террористических организаций (МТО), например с Исраилом Ахмеднабиевым (внесен в перечень террористов и экстремистов) — координатором и основателем радикальных исламских фондов, известным как Абу Умар Саситлинский.

Кроме того, сообщалось, что члены МТО «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) также приглашали в 2021 году Кеворкову в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

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