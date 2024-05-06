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СК РФ предъявил журналистке Кеворковой обвинение в оправдании терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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СК РФ 6 мая предъявил журналистке Надежде Кеворковой обвинение в оправдании терроризма из-за публикаций в Сети о «Движении «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов.

Уточняется, что эпизодов, по которым правоохранители выдвинули обвинения, было два. Первый из них связан с публикацией в 2018 году, а второй — в 2021-м.

«Ей вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 года, когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля — близкого друга Надежды. Орхан публиковал текст о нападении в Нальчике еще в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Сейчас Кеворкова задержана, сегодня ее доставят в изолятор временного содержания, уточнил правозащитник. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться во вторник, 7 мая.

Также в понедельник в доме Кеворковой прошел обыск. Источник «Известий» сообщил, что причиной следственных действий стали поддержка журналисткой радикальной исламской идеологии и публикация материалов, оправдывающих терроризм.

Среди прочего она близко контактировала с представителями международных террористических организаций (МТО), добавил собеседник «Известий». Например, с Исраилом Ахмеднабиевым — координатором и основателем радикальных исламских фондов, известным как Абу Умар Саситлинский.

Кроме того, сообщалось, что члены МТО «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) также приглашали в 2021 году Кеворкову в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

Надежда Кеворкова ― журналистка и писательница, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. В частности, одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова активно освещает на протяжении более 20 лет.

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