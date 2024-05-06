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Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская журналистка Надежда Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публикует материалы, оправдывающие деятельность террористов, что и стало причиной обысков в ее квартире. Об этом 6 мая сообщил источник «Известий».

Об обыске стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, женщину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»).

Так, в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Как утверждает собеседник издания, журналистка находится в дружеских отношениях с террористами. Среди них Исраил Ахмеднабиев — координатор и основатель радикальных исламских фондов, известный как Абу Умар Саситлинский, и еще несколько лиц, связанных с деятельностью террористических организаций. Ахмеднабиев приглашал Кеворкову в Турцию для информационной работы против России, отметил источник.

Кроме того сообщается, что представители международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) также приглашали в 2021 году Кеворкову в сирийский Идлиб для освещения их деятельности. Среди прочего Кеворкова работала для издания «Кавказский узел», а ее сын, Василий Полонский, — для «Дождя» (оба издания признаны в РФ иноагентами)

Надежда Кеворкова ― журналистка и писательница, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. В частности, одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова активно освещает на протяжении более 20 лет.

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