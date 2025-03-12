ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты

Центральный банк (ЦБ) России, в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, направил в правительство предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным Центробанка, предлагается разрешить части инвесторов из России приобретать и продавать криптовалюты. Для осуществления планируется на три года установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).

Отмечается, что сделки смогут совершать «особо квалифицированные» инвесторы. Данный статус смогут получить россияне, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей при доходе за минувший год более 50 млн рублей.

«Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски», — говорится в публикации на сайте.

Поскольку Банк России не рассматривает криптовалюту как платежное средство, предлагается запретить расчет между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР и установить ответственность за нарушение.

Кроме того, планируется разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать деньги в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги, не предусматривающие поставки криптовалюты инвесторам. При этом доходность должна быть привязана к стоимости.

Независимый инвестиционный советник, основатель GBIG HOLDINGS Руфат Абясов 2 марта поделился с «Известиями», что в текущем месяце курс курс биткоина может вернуться к росту и превысить $100 тыс. Из позитивных факторов он назвал возможное одобрение сразу нескольких новых биржевых ETF и закупки крипты институционалами.