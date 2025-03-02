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Инвестиционный советник спрогнозировал рост курса биткоина

Эксперт Абясов не исключил роста биткоина выше $100 тыс. в марте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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В марте курс биткоина может вернуться к росту и превысить $100 тыс., считает независимый инвестиционный советник, основатель GBIG HOLDINGS Руфат Абясов. Об этом он рассказал «Известиям» 2 марта.

Ранее в этот день стоимость монеты биткоин впервые с 10 ноября 2024 года опустилась ниже отметки $80 тыс. и приблизилась к $79 тыс.

«Те драйверы, которые поддерживали рынок крипты до выборов в США в ноябре, связанные с ожиданиями прихода президента [Дональда] Трампа к власти в США и его поддержкой курса на развитие крипторынка и поддержкой участников рынка с точки зрения регуляции и правоприменительных инициатив, локально отыграли свою роль. Сейчас происходит консолидация, и мы наблюдаем существенное снижение курса всех основных криптовалют, в том числе и альткоинов», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в предыдущем месяце произошло несколько знаковых событий. Прежде всего это хакерская атака на крупнейшую биржу Bybit, где произошел крупнейший в истории вывод средств с биржи и похищение средств со стороны хакерской группировки. Около $1,4 млрд в криптовалюте Etherium было похищено с этой площадки.

«Это беспрецедентная атака, но Bybit, судя по всему, устояла. Несколько крупнейших участников рынка помогли ей восстановить резервы и «заткнуть» утечку в Etherium. Дополнительно на рынок давят обстоятельства разблокировки средств, которые выплачивались пострадавшим от банкротства криптобиржи FTX. Поэтому часть криптовалюты также выводится на рынок и продается», — добавил Абясов.

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Из позитивных факторов он назвал возможное одобрение сразу нескольких новых биржевых ETF и закупки крипты институционалами.

«По всей вероятности, мы можем увидеть итоговую распродажу и «вынос стопов» мелких игроков под уровнями $95–91 тыс. за биткоин. И уже от этих уровней возможно повторное восхождение в район $100–110 тыс. за биткоин и выше в марте этого года. Я предполагаю, что в апреле-мае этого года мы можем увидеть пик цен в районе $175–250 тыс. за биткоин. Опять же, если не случится каких-то непредсказуемых форс-мажоров, способных отправить в пике всю мировую экономику. В этом случае, конечно, не устоит и биткоин», — заключил эксперт.

В сентябре 2024-го директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов на сессии «Промышленный майнинг» Восточного экономического форума рассказал, что в 2023 году на территории России было намайнено 54 тыс. биткоинов. Они могут принести казне налогов в сумме 50 млрд рублей на горизонте нескольких лет.

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