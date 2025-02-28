Стоимость биткоина упала ниже $80 тыс. впервые с 10 ноября 2024 года
Стоимость монеты биткоин впервые с 10 ноября 2024 года опустилась ниже отметки в $80 тыс. и приблизилась к $79 тыс. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные биржи Binance.
По информации на 5:51 мск, стоимость криптовалюты достигла отметки $79,692 тыс. Таким образом, за 24 часа монета потеряла 5,02% от общей цены.
За последний час биткоин опустился на 2,09% с отметки в $82,329 тыс.
26 февраля стало известно, что стоимость биткоина впервые с 11 ноября 2024 года опустилась ниже $85 тыс. и приблизилась к отметке $82 тыс.