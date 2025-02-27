Стоимость биткоина опустилась ниже $85 тыс. впервые с 11 ноября 2024 года
Стоимость биткоина впервые с 11 ноября 2024 года опустилась ниже $85 тыс. и приблизилась к отметке $82 тыс. Об этом 26 февраля свидетельствуют данные биржи Binance.
По данным на 21:36 по мск, стоимость монеты опустилась на 2,6% и вышла на уровень $84,909 тыс., что стало первым падением курса ниже отметки $85 тыс. за три последних месяца.
Кроме того, по состоянию на 23:20 по мск криптовалюта опустилась до отметки $82,242. Эта цифра стала антирекордом для биткоина за сутки.
В этот же день партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» о том, что если курс биткоина (BTC) не вернется к уровню $88–90 тыс., то падение может продолжиться до $69 тыс. По его словам, череда разочаровывающих экономических данных на прошлой неделе стала причиной того, что инвесторы начали перекладывать деньги в защитные активы — облигации. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась.