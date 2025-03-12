Продажи корейских автомобилей KGM начались в России

В России начались продажи автомобилей южнокорейской марки KGM, которая прежде называлась SsangYong. Об этом объявила пресс-служба компании «Рэкс Моторс», дистрибьютора машин марки.

Компактный кроссовер KGM Tivoli стоит от 3,59 млн рублей. Более крупные Korando и Torres — от 4,39 млн и 5,15 млн рублей соответственно. Рамный внедорожник Rexton обойдется минимум в 6,79 млн рублей. Все модели выпускаются в Южной Корее, обещана пятилетняя поддержка на российском рынке.

«Рэкс Моторс» планирует начать сборку машин KGM на заводе «Автотор» в Калининградской области. Старт производства автомобилей запланирован на осень 2025 года.

Автомобили SsangYong продавались в России с середины 1990-х, в 2018-м марка официально покинула рынок. О возвращении компании в РФ было объявлено в начале ноября 2024 года.

Ранее в этот день сообщалось, что автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач начали появляться в автосалонах. Машины уже выдают покупателям дилеры в Санкт-Петербурге.