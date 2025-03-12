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Автомобили Lada Vesta с новой трансмиссией начали поступать дилерам

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Фото: Lada
dzen
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Автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач начали появляться в автосалонах. Машины уже выдают покупателям дилеры в Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета» 12 марта.

По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, Lada Vesta в такой модификации может занять около 50% продаж в линейке модели с двигателями объемом 1,8 литра.

Седан с такой коробкой передач стоит от 1,8 млн рублей. Cross-версия обойдется минимум в 1,91 млн, универсал SW — в 1,93 млн, а модификация SW Cross — в 2,03 млн рублей.

С появлением новой модификации гамма силовых агрегатов Vesta увеличилась до четырех версий. Помимо новой связки мотора 1.8 Evo и шестиступенчатой механики, на автомобили устанавливается мотор 1.6 и пятиступенчатая механика (от 1,53 млн рублей), мотор 1.6 и «автомат» (от 1,58 млн рублей) и мотор 1.8 Evo с «автоматом» (от 1,8 млн рублей).

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Ранее 4 марта автоэксперты рассказали, что конкурентом для «Весты» с шестиступенчатой механикой станет кроссовер Haval Jolion со 143-сильным 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатой механической трансмиссией, который стоит 2,05 млн рублей. Другим вариантом является более крупный Haval M6 с аналогичной силовой установкой за 1,93 млн рублей.

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