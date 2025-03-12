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Астрономы обнаружили 128 вращающихся вокруг Сатурна «лун»

The Guardian: астрономы обнаружили 128 новых «лун», вращающихся вокруг Сатурна
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Фото: AP/NASA
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Астрономы обнаружили 128 новых «лун», вращающихся вокруг Сатурна, заявило 11 марта издание The Guardian.

Уточняется, что до недавнего времени титул «короля лун» носил Юпитер, но теперь у Сатурна в общей сложности 274 луны, а это почти вдвое больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых.

В материале сказано, что спутники были обнаружены с помощью специального метода, при котором ученые делают последовательные снимки неба, отслеживая движение спутников, а затем накладывают изображения друг на друга, чтобы сделать объекты достаточно яркими для обнаружения.

Отмечается также, что увеличение числа таких объектов говорят о том, что в будущем могут возникнуть разногласия по поводу того, что считать «лунами».

Как пишет издание, спутники были официально признаны Международным астрономическим союзом и на данный момент им уже присвоены ряды цифр и букв. Позже им будут даны имена.

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Ранее, 7 марта, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о провале миссии космического аппарата Athena после того, как зонд упал на бок на поверхность Луны.

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