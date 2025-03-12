Астрономы обнаружили 128 вращающихся вокруг Сатурна «лун»

Астрономы обнаружили 128 новых «лун», вращающихся вокруг Сатурна, заявило 11 марта издание The Guardian.

Уточняется, что до недавнего времени титул «короля лун» носил Юпитер, но теперь у Сатурна в общей сложности 274 луны, а это почти вдвое больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых.

В материале сказано, что спутники были обнаружены с помощью специального метода, при котором ученые делают последовательные снимки неба, отслеживая движение спутников, а затем накладывают изображения друг на друга, чтобы сделать объекты достаточно яркими для обнаружения.

Отмечается также, что увеличение числа таких объектов говорят о том, что в будущем могут возникнуть разногласия по поводу того, что считать «лунами».

Как пишет издание, спутники были официально признаны Международным астрономическим союзом и на данный момент им уже присвоены ряды цифр и букв. Позже им будут даны имена.

Ранее, 7 марта, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о провале миссии космического аппарата Athena после того, как зонд упал на бок на поверхность Луны.