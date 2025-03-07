NASA подтвердило провал миссии аппарата Athena на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о провале миссии космического аппарата Athena после того, как зонд упал на бок на поверхность Луны. Об этом 7 марта сообщили на сайте NASA.

«Миссия завершена, и команды продолжают оценивать данные, собранные в ходе миссии», — заявили в управлении.

Утверждается, что подтвердить неудачное приземление помогли полученные от зонда снимки. Изучив их, ученые пришли к выводу, что аппарат упал и лежит на боку.

«Хотя эта миссия не достигла всех своих целей для NASA, работа, которая была вложена в разработку полезной нагрузки, уже информирует другие агентства. Поскольку мы продолжаем разрабатывать новые технологии для поддержки исследования Луны и Марса, тестирование технологий на месте имеет решающее значение для будущих миссий», — рассказал заместитель администратора по космическим технологиям в штаб-квартире NASA Клейтон Тернер.

Ранее стало известно о проблемах космического модуля Athena во время посадки на Луну. Тогла утверждалось, что ученые поддерживают связь с модулем, однако не могут получить данные, в каком положении он приземлился на поверхность.